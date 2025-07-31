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محافظ الدقهلية: رضا المواطن وسرعة الإنجاز على رأس أولوياتنا

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في حي غرب، فيتو

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولاته الصباحية الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أجرى زيارة ميدانية مفاجئة إلى المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، رافقه خلالها محمد أمين، رئيس الحي.

 

زيارة ميدانية مفاجئة إلى المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته الميدانية المفاجئة تهدف إلى الوقوف على سير العمل داخل المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، ومدى الالتزام في أداء المهام، واستطلاع آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمات، والتأكد من الاستجابة السريعة لطلباتهم وشكاواهم في مختلف الملفات، لا سيما ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، ومختلف احتياجات المواطنين.

 

تسريع وتيرة الإنجاز فيما يخص ملفات التصالح وتسليم النماذج

وخلال تفقده، شدد المحافظ على ضرورة العمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لكل ملف، مشيرًا إلى أهمية تسريع وتيرة الإنجاز فيما يخص ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين، وكذلك الرد الفوري والدقيق على استفسارات المواطنين المتعلقة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

 

تحقيق رضا المواطن هو الهدف الأسمى لأجهزة المحافظة

وخلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز، أكد المحافظ أن تحقيق رضا المواطن هو الهدف الأسمى لأجهزة المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بحسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء مصالحهم دون تأخير، مع الحفاظ على الشفافية والانضباط في العمل.

 

رفع مستوى الأداء وتكثيف الجهود لتحسين الخدمة

وفي ختام الجولة، وجّه اللواء طارق مرزوق رسالة لكافة العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات التنفيذية، بضرورة رفع مستوى الأداء وتكثيف الجهود لتحسين الخدمة، والتيسير على المواطنين مع الالتزام الكامل بالقانون والضوابط التنظيمية.

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