محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بالديوان العام (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل به وآلية تلقي طلبات المواطنين والتعامل معها من خلال خدمة الشباك الواحد، مشددا على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين.

حسن استقبال المواطنين والتعامل الراقي معهم

وخلال الجولة، تابع المحافظ إجراءات استقبال المواطنين وآليات التعامل مع طلباتهم، مشددًا على ضرورة حسن استقبالهم، والتعامل الراقي معهم، وسرعة إنهاء مصالحهم بالتنسيق الكامل بين الإدارات التنفيذية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

غير مقبول أي تقصير..توفير الطابعة وتشغيلها بالمركز التكنولوجي بالمحافظة

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للمركز تبين وجود عطل بالطابعة الأمر الذي يؤثر على أداء الخدمة، وعلى الفور استدعى المسئولين عن مركز المعلومات لاتخاذ اللازم وتم توفير الطابعة وتشغيلها بالمركز التكنولوجي، وأكد أنه لن يقبل أي تقصير في أداء الخدمات بالمركز التكنولوجي حرصا على سرعة تقديم الخدمة للمواطنين، وأنه سيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته الوظيفية.

أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد

وأكد المحافظ أن "أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين في مختلف القطاعات، ونحن حريصون على الاستجابة الفورية لكل شكوى أو مطلب يتم تقديمه، والتقى بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن أبواب المحافظة مفتوحة للجميع، وأن التفاعل المباشر مع المواطنين يعد أساس العمل التنفيذي، بما يضمن تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات.

المركز التكنولوجي يُعد نموذجًا حديثًا للتعامل مع المواطنين

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المركز التكنولوجي يُعد نموذجًا حديثًا للتعامل مع المواطنين، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس وتحقيق مبدأ الشفافية في تقديم الخدمة، وأوضح أن المحافظة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين في تعاملاتهم اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية.

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