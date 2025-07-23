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محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة (صور)

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، بحضور الأستاذ محمد أمين رئيس الحي، لمتابعة انتظام العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكواهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك استمرارا لجولاته الميدانية المفاجئة. 

الإسراع في إنهاء إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز ومعدلات الإنجاز في جميع الملفات التي يتم التعامل معها، مؤكدا ضرورة العمل وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في كل ملف على حدة، وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين بأسرع وقت، والرد الفوري على الاستفسارات الخاصة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في رفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم دون تأخير. 

وأكد محافظ الدقهلية خلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، أنه والجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في سبيل تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، مشيرا إلى حرصه الدائم على متابعة الخدمات المقدمة بنفسه، مطالبًا باستمرار بذل الجهود وسرعة الإنجاز في العمل، والتيسير على المواطنين دون إخلال بالقانون.

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