محافظ شمال سيناء يصدق على تنسيق قبول طلاب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات

صدق اللواء الدكتور الوزير خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على نتائج تنسيق القبول بمرحلة رياض الأطفال (KG1) للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، للعام الدراسي الجديد.

محافظ شمال سيناء يصدق على تنسيق قبول طلاب رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات

شمل التنسيق جميع مدارس المحافظة، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة 9 مدارس بعدد إجمالي 13 قاعة، وتم قبول 537 طفلًا وفقًا لمعياري الأكبر سنًا وترتيب اختيارات أولياء الأمور للمدارس.

كما تم تسجيل قوائم انتظار لـعدد 1566 طفلًا لم يتم قبولهم في المرحلة الأولى من التنسيق.

وأوصت المحافظة أولياء الأمور بمتابعة الصفحات الرسمية للمدارس لمعرفة أسماء الأطفال المرشحين للقبول.

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