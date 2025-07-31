6 آلاف طن، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تعبر معبر رفح إلى غزة

يواصل معبر رفح البري استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدم للشعب الفلسطيني حيث عبرت قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة، محملة بنحو 6 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.





قافلة مساعدات إنسانية جديدة تعبر معبر رفح إلى قطاع غزة



وتعد هذه القافلة جزءًا من سلسلة مساعدات إنسانية مصرية تُنقل تباعًا إلى القطاع، ويأتي هذا التحرك في سياق تنسيق ثلاثي مستمر بين الجانب المصري والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في غزة، وسط ظروف إنسانية صعبة.





وتواصل السلطات المصرية العمل على مدار الساعة لضمان دخول المساعدات وتسهيل الإجراءات اللوجستية، في ظل استمرار احتياجات السكان للغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.

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