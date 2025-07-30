شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة المنصورة، الذي عقد في جلسته رقم (626)، اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور، أعضاء المجلس، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

محافظ الدقهلية يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة المنصورة

وفي مستهل الجلسة، قدّم مجلس الجامعة العزاء إلى رئيس الجامعة في وفاة شقيقه، نيابةً عن جميع منسوبي الجامعة، كما قدّم محافظ الدقهلية واجب العزاء إلى رئيس الجامعة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ومتمنيًا لأسرته الكريمة الصبر والسلوان، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في المواقف الإنسانية وتقديم الدعم المعنوي.

وتوجّه الدكتور شريف خاطر بخالص الشكر والتقدير إلى محافظ الدقهلية وأعضاء المجلس على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقه، مؤكدًا امتنانه لهذه المشاعر النبيلة الصادقة، التي تعكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع مجتمع الجامعة، وتعزّز من روابط المحبة والدعم الإنساني بين قياداتها، كما قدّم الشكر والتقدير لقطاع المستشفيات الجامعية على جهوده الدؤوبة في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة، مشيدًا بما يبذله القطاع من عطاء مستمر لخدمة المواطنين والمترددين على مستشفيات الجامعة.

وفي سياق متصل، توجّه رئيس الجامعة بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تُعد محطة فارقة في تاريخ الوطن، بما تحمله من معانٍ للنضال الوطني والتغيير الإيجابي، كما توجّه بالتهنئة لعلماء الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية في العلوم، مشيدًا بتصدُّر جامعة المنصورة للجامعات المصرية في جوائز الدولة لعام 2024، بعدد 9 جوائز علمية في مختلف المجالات.

جامعة المنصورة تُعد شريكًا أساسيًا واستراتيجيًا في دعم جهود المحافظة

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن جامعة المنصورة تُعد شريكًا أساسيًا واستراتيجيًا في دعم جهود المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، معربًا عن تطلعه إلى تعميق التعاون المستمر بين المحافظة والجامعة، لا سيّما في المجالات الصحية، والبيئية، والتقنية، والبحثية، والخدمية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن قضية مياه الشرب تأتي على رأس أولويات المحافظة خلال المرحلة الحالية، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع الكوادر العلمية والبحثية بالجامعة؛ لتقديم حلول عملية ومستدامة لتحسين كفاءة منظومة المياه والصرف. كما طلب خلال الاجتماع إعداد بحث ودراسة علمية تطبيقية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على السلامة العامة للمواطنين.

الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات

وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات يعود لدعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يعمل في صمت واخلاص ونتخذ منه القدوة والمثل في العمل من أجل المواطنين.

تقديم الدعم الفني والعلمي لكافة المبادرات التنموية

من جانبه، أعرب الدكتور شريف خاطر عن تقديره العميق لمحافظ الدقهلية على دعمه المتواصل للجامعة وتواصله الدائم مع مؤسساتها، مؤكدًا أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها تقديم الدعم الفني والعلمي لكافة المبادرات التنموية التي تنفذها المحافظة، وذلك في إطار دورها المجتمعي والوطني.

الجامعة تمتلك من الخبرات والكوادر المتخصصة

وأضاف أن مجلس الجامعة بكامل تشكيله يدعم بشدة كافة الجهود البحثية أو العلمية التي تسهم في إيجاد حلول واقعية للقضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك من الخبرات والكوادر المتخصصة ما يمكّنها من الإسهام الفعّال في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تجديد الثقة للدكتورة مها العشماوي وتعيينها عميدًا لكلية الطب البيطري

وفي مستهل أعمال المجلس، رحّب رئيس الجامعة بانضمام الدكتور أحمد كمال مطاوع إلى مجلس الجامعة، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التجارة، كما قدّم التهنئة للدكتورة مها العشماوي بمناسبة تجديد الثقة وتعيينها عميدًا لكلية الطب البيطري، متمنيًا لهما دوام التوفيق في أداء مهامهما القيادية.

ووجّه الشكر والتقدير للدكتور أسامة العيان، تكريمًا له لما بذله من جهود خلال فترة توليه عمادة كلية العلوم، كما وجّه بالشكر للدكتورة منى الدكروري – القائم بعمل عميد كلية التجارة – لما بذلته خلال فترة توليها مهام عمادة الكلية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية المشاركة الوطنية لمنسوبي الجامعة في الاستحقاقات الدستورية، وحرص الجامعة على إتاحة كافة السبل الداعمة لتحقيق ذلك، داعيًا أعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

كما وجّه بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في التنمية البشرية لأفراد الأمن الإداري بالمستشفيات الجامعية، يتضمن التدريب على مهارات التواصل الاحترافي وحُسن استقبال المترددين، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات داخل مرافق الجامعة الصحية.

وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وجّه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المنشآت الجامعية والمعامل والأجهزة والمدن الجامعية، ومراجعة كافة عناصر الصحة والسلامة المهنية؛ لتأمين بيئة العمل ضد كافة المخاطر، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة المخلفات والانتهاء من أعمال الكهنة، في إطار تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلاب.

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