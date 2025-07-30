إصلاح كسر خطي المياه بطلخا وتمى الأمديد في الدقهلية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من إصلاح كسر خط المياه بشارع الإمام محمد عبده بتقسيم بهاء الشربيني بمدينة طلخا وعودة المياه مرة أخرى، وتوصيل المياه بخط المياه الرئيسي المغذي لمركز ومدينة تمي الأمديد وتوابعها للمواطنين.

وجاءت المناطق المتأثرة كالتالي: ( مدينة تمى الأمديد - قرية الوحدة المحلية بظفر وصدقا - جزء من الوحدة المحلية بالصلاحات بني عبيد ) على أن تستأنف الأعمال مره أخرى صباح غد الخميس.

ومنذ اللحظة الأولى لوقوع كسر خط المياه الرئيسي المغذي لتمى الأمديد وخط مياه شارع الإمام محمد عبده بطلخا، تابع محافظ الدقهلية تداعيات الحادث من خلال الشبكه الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، حيث تم التعامل الفوري مع الحادث من قبل أجهزة المحافظة وفي المقدمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد وتمي الأمديد وطلخا والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أية معلومات أو شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ " 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي، وعلى الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

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