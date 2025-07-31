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رياضة

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم في إطار برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

من جهة أخرى أبدى المدير الفني للنادي الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو  تمسكه بمنح الفرصة للاعب محمد عبد الله خلال الموسم الجديد، لرغبته في تقييم قدرات اللاعب عن قرب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وكشفت قناة النادي الأهلي عن تلقي محمد عبد الله، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عرضين رسميين من ناديين أحدهما بالدوري السعودي والآخر بالدوري الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أعلنته القناة، فإن المقابل المادي المقدم من الناديين لم يرق إلى مستوى طموحات الأهلي، ما أدى إلى رفض العرضين في الوقت الحالي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق بتروجيت وديا، في ختام استعدادات القلعة الحمراء، للموسم الجديد. 

ومن المقرر أن تُقام المواجهة مساء الأحد المقبل الموافق يوم 3 من شهر أغسطس القادم،، على ملعب استاد السلام. 

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الأهلي مران الاهلي ريبيرو

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