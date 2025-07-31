الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، احذر هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

زحام مرورى
زحام مرورى

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس 31  يوليو 2025 حالة من الكثافات المتوسطة إلى المرتفعة على عدد من المحاور الرئيسية، بالتزامن مع توقيتات الذروة الصباحية لحركة الموظفين والطلاب، مع تواجد أمني مكثف لضبط الحالة المرورية والتعامل مع أي أعطال أو حوادث.

كثافات متفرقة على المحاور.. وتواجد أمني لتنظيم الحركة

 

ففي القاهرة، ظهرت كثافات مرورية بمحور صلاح سالم في الاتجاهين، خاصة بمحيط "نفق الطيران" ومطلع كوبرى الجلاء، فيما تباطأت الحركة أعلى كوبرى أكتوبر من المهندسين حتى رمسيس بسبب الأحمال.

 

 كما ظهرت تكدسات متقطعة بكورنيش النيل في الاتجاه القادم من المعادي حتى وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو في اتجاه الزمالك.

حالة المرور اليوم  الخميس 


أما في الجيزة، فسجل شارع السودان بطئًا في الحركة المرورية بمحيط محطة مترو جامعة القاهرة وحتى كوبرى فيصل، كما ظهرت كثافات في شارع البحر الأعظم وشارع النيل السياحي نتيجة زيادة الأحمال، بالإضافة إلى بطء الحركة في شارع الهرم بداية من الطالبية وحتى نفق مشعل، وأعلى كوبري الجيزة المعدني.

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رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة والجيزة كثفوا من انتشار الخدمات المرورية والدراجات البخارية لمواجهة أية طوارئ أو أعطال، وتم الدفع بأوناش لرفع السيارات المعطلة فورًا لتسيير الحركة.

 

 ينصح المواطنون بالمتابعة اللحظية لحالة الطرق من خلال تطبيقات الملاحة أو صفحات الإدارة العامة للمرور قبل التحرك، وتجنب الطرق المزدحمة قدر الإمكان.

 


 

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