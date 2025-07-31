الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

محضر تعد يكشف عن وكر لممارسة الجنس الجماعي بين الشباب في الفيوم

مركز شرطة طامية،
مركز شرطة طامية، فيتو

اتهم مواطن من الفيوم ونجله، 3 شباب بالتعدي على نجله وهتك عرضه، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية، بعد استئذان النيابة، إلى مقر إقامة الشباب الثلاثة، وتم القبض عليهم، وأودعوا ديوان مركز الشرطة تحت تصرف النيابة.

 

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تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة طامية يفيد بحضور "ش. ي " ونجله "ع. ش. ي" 16 سنة ويقيمان بإحدى قرى مركز طامية، إلى ديوان عام مركز الشرطة وتحرير محضر ضد  "ع. ش. ب"، "أ. س. أ “، ”م. ر. ع"  جميعهم 16 سنة مقيمون بنفس القرية، ويتهمهم بهتك عرض نجله.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة انتقلت قوة من مركز شرطة طامية  إلى القرية، وأمكن ضبط متهمين وفرار الثالث.

وبمواجهتهما بالتهمة المنسوبة لهما، أقرا أنهما وزملاءهما اعتادوا ممارسة الجنس مع بعضهم وبرضاهم دون ضغط أو تهديد من أحد للآخرين.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولت التحقيق.

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