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حوادث

حبس شاب متهم بهتك عرض طفلة قاصر 15 يوما لحين ورود تحليل DNA

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت نيابة سنورس الجزئية حبس شاب 15 يوما على ذمة قضية متهم فيها بهتك عرض طفلة قاصر عنوة، بإحدى القرى التابعة لمركز سنورس، وحملت منه سفاحًا، وأنجبت طفلة غير شرعية بأحد المستشفيات الحكومية،  وطلب وكيل النيابة نتيجة تحليل  DNA.

تفاصيل واقعة إنجاب طفلة قاصر

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود اشارة من مستشفى سنورس المركزي، بوصول "حبيبه.ش.ح "عمرها 14 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وأنجبت طفلة، وعلى الفور تم تكليف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، بتشكيل فريق بحث، وقد دلت التحريات الأولية أن الفتاة تقيم مع أسرتها بمنزلهم بقرية بيهمو، وبسؤال الفتاة اتهمت جارها، بأنه استدرجها أعلى سطح منزلها الملاصق لسطح منزل الشاب، وأقام معها علاقة مرتين عنوة، ما نتج عنها حملها وإنجابها طفلة سفاحًا، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الشاب "حسام.أ.ش " 26 سنة، وتم عرضه على النيابة وبسؤاله نفى الواقعة جملة وتفصيلًا، ورفض الزواج منها.

 

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وأصدرت النيابة قرارها السابق لحين ورود تحليل الـ DN B بعد سحب عينة من رحم الأم والبصمة الوراثية للطفلة.

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