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وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بجامعة الفيوم

جامعة الفيوم، فيتو
جامعة الفيوم، فيتو

شهدت جامعة الفيوم اليوم، الثلاثاء، حادثًا مؤلمًا، حيث توفي طالب جامعي أثناء أدائه امتحانات الدور الثاني  في برنامج كلية التجارة التعليم المفتوح وتم نقل الجثة إلى مستشفي جامعة الفيوم تحت تصرف جهات التحقيق، بينما بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الحادث.

وفاة طالب جامعي أثناء الامتحانات 

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مستشفي الفيوم الجامعي، يفيد بوصول الطالب " محمد.ص ر " 24 سنة، طالب ببرنامج كلية تجارة، جثة هامدة، فانتقلت علي الفور قوة من قسم شرطة أول الفيوم، الي مستشفي جامعة الفيوم، وتبين أن الطالب استأذن من المراقبين اثناء اداء امتحانات الدور الثاني، للنزول الي دورة مياه الكلية، إلا أنه تأخر في العودة إلي لجنة الامتحان، فأرسل المراقبون أحد زملائه لمعرفة سبب التأخير، فوجد باب الحمام مغلق من الدخل فطرق الباب عدة مرات الا لم يستجب، فأخطر أمن الجامعة، الذين فتحوا الباب عنوة، فوجدوا الطالب قد فارق الحياة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أن هبوط حاد في الدورة الدموية أدي الي توقف مفاجئ لعضلة القلب، وفارق الحياة في الحال.

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وتحرر محضر بقسم شرطة أول الفيوم بالواقعة، واخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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