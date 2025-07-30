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دين ودنيا

هل نعيش في زمن علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يوضح الحقيقة في فيديو مثير للجدل

الشيخ محمود الطحان،
الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحياة التي نعيشها اليوم تتضمن بالفعل بعضًا من علامات الساعة الصغرى كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دون تهويل أو استعجال لما اختص الله وحده بعلمه.

هل ما نعيشه من علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يجيب

وأوضح الشيخ الطحان، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: "اقتربت الساعة وانشق القمر" قد نزل منذ أكثر من 1400 سنة، ما يدل على أن الساعة قريبة بمفهوم الزمن الإلهي، لكنه أكد أن علم توقيتها عند الله وحده، ولا يطلع عليه نبي ولا ملك.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بعثت أنا والساعة كهاتين" وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، مما يدل على قربها، لافتًا إلى أننا نعيش بالفعل في زمن "السنوات الخداعات" التي يتحدث فيها الرويبضة، ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، وهي كلها من العلامات التي أخبر بها النبي الكريم.

الطحان: المهم الآن ليس الانشغال بتحديد موعد الساعة وإنما بما أعددنا لها من عمل

وأضاف الشيخ محمود الطحان أن المهم الآن ليس الانشغال بتحديد موعد الساعة، وإنما بما أعددنا لها من عمل، مستشهدًا بقول النبي: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها"، داعيًا إلى الإيجابية والعمل والإصلاح وعدم الانجرار وراء الشائعات والتيئيس.

وتابع: “الساعة آتية لا ريب فيها، لكن السؤال الأهم هو: ماذا أعددنا لها؟”، في إشارة إلى أن الاستعداد الروحي والإيماني هو ما ينبغي أن يشغل المسلم، لا توقيت النهاية.

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القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم دار الإفتاء علامات الساعة الصغرى علامات الساعة

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