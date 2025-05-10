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النيابة تستدعي محمد البسطويسي "ضحية نمر السيرك" وشقيقه في طنطا، ما القصة؟

النيابة تستدعي محمد
النيابة تستدعي محمد البسطويسي"ضحية نمر السيرك "، فيتو

تواصل جهات التحقيق بدائرة قسم أول طنطا، في محافظة الغربية، مباشرة التحقيقات مع محمد البسطويسي، الشهير إعلاميًا بـ"ضحية النمر بطنطا"، وشقيقه، وذلك عقب إلقاء القبض عليهما وعرضهما على النيابة العامة المختصة.

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وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشقيقين، على خلفية البلاغ الذي تقدم به محمد البسطويسي، عامل في سيرك طنطا، والذي أفاد فيه بتعرضه لاعتداء بسلاح أبيض وسرقة أوراقه الرسمية وتقاريره الطبية من قبل مجهولين أثناء قيادته دراجته النارية برفقة شقيقه، حيث ادعى أن مجهولين اعترضوا طريقه عبر مركبة "توك توك" في أحد شوارع طنطا، واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يلوذوا بالفرار.

إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية كشفت أن الحادث مجرد تصادم مروري عارض، ولا يوجد دليل على حدوث واقعة سرقة كما زعم البسطويسي في بلاغه ووفقًا للمصادر، فإن تحريات المباحث أظهرت عدم صحة الرواية التي تقدم بها، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية حياله.

في المقابل، تقدم أحد المتهمين في الواقعة ببلاغ رسمي يتهم فيه محمد البسطويسي وشقيقه بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول، ما أسفر عن إصدار أمر بضبطهما وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة من جميع جوانبها.

من جانبه، أكد شقيق محمد البسطويسي في أقواله أن الحادث وقع بشكل مفاجئ، حين خرج "توك توك" من أحد الشوارع الجانبية واصطدم بدراجتهما النارية، ما تسبب في سقوطهما وإصابتهما بجروح.

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