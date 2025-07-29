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المئات يشاركون في احتفالات الطرق الصوفية بمولد "حسن الصائغ" في الغربية

احتفالات الطرق الصوفية
احتفالات الطرق الصوفية بمولد "حسن الصائغ"

شهدت قرية إخناواى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم أجواء روحانية مميزة خلال احتفالات الطرق الصوفية بمولد العارف بالله سيدي "حسن الصائغ" أحد أعلام التصوف بمدينة طنطا، وسط مشاركة حاشدة من المريدين والمحبين الذين توافدوا من مختلف المحافظات.

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وتزينت المنطقة برايات الطرق الصوفية والأعلام الملونة، بينما تعالت أصوات الابتهالات والأذكار التي أضفت طابعًا روحانيًا مميزًا على الأجواء ،بمشاركة مشايخ وأتباع عدد من الطرق الصوفية.

وأكدت الشيخة "هالة" القائمة علي تنظيم المولد أن مولد سيدي حسن الصائغ يمثل مناسبة دينية وروحية كبرى، يتقاطر خلالها المريدون لتجديد العهد على المحبة والسير في طريق الصلاح والتقوى ، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تُعد من أبرز المناسبات التي تحظى بزخم جماهيري وروحي كبير في محافظة الغربية.

واختُتمت الفعاليات بإقامة حلقات الذكر والابتهال وسط أجواء إيمانية سادها الخشوع والتضرع إلى الله في مشهد يجسد عمق التراث الصوفي المصري وأصالته.

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