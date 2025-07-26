السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في "هجوم نمر سيرك طنطا"

حبس مدربة السيرك
حبس مدربة السيرك أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه

قضت النيابة العامة بمجمع محاكم طنطا، اليوم، بحبس مدربة السيرك أنوسة كوتة لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وإلزامها بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قيمته 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية واقعة هجوم نمر على أحد العاملين بالسيرك، والتي أسفرت عن إصابة خطيرة للعامل انتهت ببتر ذراعه.

محافظ الغربية يفتتح مسجد قرية خرسيت بعد إحلاله وتوسعته (صور)

رئيس جامعة طنطا يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي "أنا أيضًا مسؤول"

ووفقًا لما جاء في التحقيقات، فقد خضعت المدربة أنوسة كوتة للتحقيقات لساعات، حيث أوضحت أن الواقعة كانت مفاجئة وغير متوقعة، وأكدت أن إدارة السيرك كانت قد اتخذت كافة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة خلال العرض، إلا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، كما راجعت التقارير الطبية الخاصة بالمصاب والتي أكدت تعرضه لإصابة بالغة أدت إلى بتر في الذراع، مما استدعى سرعة التدخل القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محاكمة أنوسة كوتة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أبريل 2025، حين تعرض المجني عليه لإصابة بالغة خلال عرض للحيوانات  المفترسة، ما أسفر عن بتر ذراعه اليسرى من أعلى الكوع، بحسب ما ورد بالتقرير الطبي المرفق بأوراق التحقيق.

وجاء في قرار الإحالة أن أنوسة كوتة تسببت بخطأ في إصابة المجني عليه نتيجة ما وُصف بإهمالها ورعونتها، وإخلالها الجسيم بواجبات وظيفتها كمدربة حيوانات مفترسة، حيث لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية الجمهور والعاملين من خطر تلك الحيوانات أثناء العرض.

وأكدت التحقيقات أن المدربة، بصفتها من المصرح لهم باقتناء الحيوانات المفترسة، أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مما تسبب في وقوع الحادث وإصابة العامل بإصابة أدت إلى عاهة مستديمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لبدء جلسات المحاكمة، وسط مطالبات واسعة بفرض رقابة مشددة على عروض الحيوانات المفترسة، ومراجعة معايير السلامة المتبعة داخل السيرك حفاظًا على أرواح الجمهور والعاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

اليوم، الحكم على أنوسة كوتة في قضية "ضحية النمر" بطنطا

محافظ الغربية يفتتح مسجد قرية خرسيت بعد إحلاله وتوسعته (صور)

رئيس جامعة طنطا يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي "أنا أيضًا مسؤول"

إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة بخارية بـ"توكتوك" بطريق طنطا الزراعي

الأكثر قراءة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 53.99%

خلال ساعات، حركة تنقلات واسعة لضباط الشرطة 2025

تصعيد القيادات الوسطى، الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة خلال ساعات

بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)

عاجل، السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

بالأسماء، أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

أعراض التسمم بالمبيد الحشري كلورفينابير المتسبب في وفاة أسرة المنيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

5325 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

ملامح حركة تنقلات الشرطة 2025

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريح سعاد صالح، الإفتاء تحسم الجدل حول حرمة تعاطي الحشيش

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة مواد تموينية؟ دار الإفتاء تجيب

بعد فتوى سعاد صالح.. أدلة قاطعة من الكتاب والسنة تُحرم المخدرات والحشيش

المزيد
الجريدة الرسمية