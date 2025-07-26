حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في "هجوم نمر سيرك طنطا"

قضت النيابة العامة بمجمع محاكم طنطا، اليوم، بحبس مدربة السيرك أنوسة كوتة لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وإلزامها بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قيمته 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية واقعة هجوم نمر على أحد العاملين بالسيرك، والتي أسفرت عن إصابة خطيرة للعامل انتهت ببتر ذراعه.

ووفقًا لما جاء في التحقيقات، فقد خضعت المدربة أنوسة كوتة للتحقيقات لساعات، حيث أوضحت أن الواقعة كانت مفاجئة وغير متوقعة، وأكدت أن إدارة السيرك كانت قد اتخذت كافة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة خلال العرض، إلا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، كما راجعت التقارير الطبية الخاصة بالمصاب والتي أكدت تعرضه لإصابة بالغة أدت إلى بتر في الذراع، مما استدعى سرعة التدخل القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محاكمة أنوسة كوتة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من أبريل 2025، حين تعرض المجني عليه لإصابة بالغة خلال عرض للحيوانات المفترسة، ما أسفر عن بتر ذراعه اليسرى من أعلى الكوع، بحسب ما ورد بالتقرير الطبي المرفق بأوراق التحقيق.

وجاء في قرار الإحالة أن أنوسة كوتة تسببت بخطأ في إصابة المجني عليه نتيجة ما وُصف بإهمالها ورعونتها، وإخلالها الجسيم بواجبات وظيفتها كمدربة حيوانات مفترسة، حيث لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية الجمهور والعاملين من خطر تلك الحيوانات أثناء العرض.

وأكدت التحقيقات أن المدربة، بصفتها من المصرح لهم باقتناء الحيوانات المفترسة، أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مما تسبب في وقوع الحادث وإصابة العامل بإصابة أدت إلى عاهة مستديمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لبدء جلسات المحاكمة، وسط مطالبات واسعة بفرض رقابة مشددة على عروض الحيوانات المفترسة، ومراجعة معايير السلامة المتبعة داخل السيرك حفاظًا على أرواح الجمهور والعاملين.

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