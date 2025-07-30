الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب 18 سنة يبدأ مشوار الاستعداد للتصفيات القارية

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007، فيتو

منتخب مواليد 2007، عقد الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 18 سنة (مواليد 2007) بقيادة الكابتن وائل رياض اجتماعًا مع جهازه المعاون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا لمعسكره المفتوح الذي ينطلق السبت المقبل حتى 14 أغسطس المقبل.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض قد راقب كل مسابقات مرحلته السنية على مستوى الجمهورية وقرر تجربة العناصر الواعدة منها قبل الاستقرار علي القوام الأساسي للفريق.

معسكر منتخب 2007 يقام على مرحلتين

ومن المقرر أن ينقسم المعسكر إلى مرحلتين الأولى خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس والثانية من 9 إلى 14 أغسطس لتجربة جميع اللاعبين المرشحين.

واستقر وائل رياض والجهاز المعاون الذي يضم: شريف عبدالفضيل مدربًا عامًا ومحمود حرب مديرًا إداريًا واحمد رؤوف مدربًا مساعدًا وإبراهيم عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى وقاسم قدري مخططًا للأحمال وأحمد مصطفي محللًا للأداء على 34 لاعبًا في المرحلة الأولى، على أن تعلن قائمة المرحلة الثانية لاحقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مواليد 2007 منتخب الشباب تحت 18 سنة وائل رياض الاتحاد المصري لكرة القدم مركز المنتخبات الوطنية

مواد متعلقة

كباكا: وائل رياض اكتشفني وفرصتي صعبة في الأهلي بسبب النجوم

منتخب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض يدخل معسكرا تدريبيا يوليو المقبل

موعد انطلاق أول معسكر لمنتخب مواليد 2007 تحت قيادة وائل رياض

منتخب مصر 2007 يبدأ معسكره المفتوح بمشاركة 32 لاعبا

الأكثر قراءة

المؤبد لمدرس فى الإسكندرية تعدى على 10 طالبات داخل المدرسة

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

بيان عاجل من الكهرباء حول تأمين التغذية اللازمة لمحطة محولات جزيرة الذهب

وفاة المستشار محمد سليمان لملوم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

عمرو دياب يطرح كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جنا (فيديو)

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

ورغم ذلك رفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. شخصيات يهودية أبدع لطفي لبيب في تقديمها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدود الأسود في المنام وعلاقتها بالوقوع فى كرب شديد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads