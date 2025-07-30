منتخب 18 سنة يبدأ مشوار الاستعداد للتصفيات القارية

منتخب مواليد 2007، عقد الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 18 سنة (مواليد 2007) بقيادة الكابتن وائل رياض اجتماعًا مع جهازه المعاون بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا لمعسكره المفتوح الذي ينطلق السبت المقبل حتى 14 أغسطس المقبل.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض قد راقب كل مسابقات مرحلته السنية على مستوى الجمهورية وقرر تجربة العناصر الواعدة منها قبل الاستقرار علي القوام الأساسي للفريق.

معسكر منتخب 2007 يقام على مرحلتين

ومن المقرر أن ينقسم المعسكر إلى مرحلتين الأولى خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس والثانية من 9 إلى 14 أغسطس لتجربة جميع اللاعبين المرشحين.

واستقر وائل رياض والجهاز المعاون الذي يضم: شريف عبدالفضيل مدربًا عامًا ومحمود حرب مديرًا إداريًا واحمد رؤوف مدربًا مساعدًا وإبراهيم عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى وقاسم قدري مخططًا للأحمال وأحمد مصطفي محللًا للأداء على 34 لاعبًا في المرحلة الأولى، على أن تعلن قائمة المرحلة الثانية لاحقًا.

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