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رياضة

منتخب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض يدخل معسكرا تدريبيا يوليو المقبل

وائل رياض المدير
وائل رياض المدير الفني لمنتخب 2007، فيتو

منتخب مواليد 2007، حدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، موعد المعسكر التدريبي المقبل للفريق، والذي يأتي ضمن استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها بالعام 2027.

ويدخل منتخب مواليد 2007 معسكره التدريبي القادم، في شهر يوليو المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

أخر معسكر لمنتخب مواليد 2007

كان منتخب الشباب مواليد 2007 دخل معسكرا تدريبيا مفتوحا في الفترة من 20 إلى 30 أبريل الماضي، هو الأول تحت قيادة مديره الفني وائل رياض، الذي تسلم المهمة خلفا لسلفه أسامة نبيه الذي تم تكليفه بقيادة منتخب الشباب مواليد 2005   

وائل رياض المدير الفني لمنتخب مواليد 2007، فيتو
وائل رياض المدير الفني لمنتخب مواليد 2007، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007

يضم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 2007 كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، شريف عبد الفضيل مدربا عاما، أحمد عبد الرؤوف مدربا، ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى، وأحمد مصطفى محلل الأداء، الدكتور قاسم قدرى مخطط أحمال، ومحمود حرب مدير ادارى، الدكتور هاجد هانى طبيبا، الدكتور صلاح عاشور استشارى العلاج الطبيعى، خالد خفاجى للتدليك، زغلول صيام منسق إعلامى، محمد عيد مسئول المهمات.

موعد التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب خلال الفترة المقبلة، علما بأن التصفيات ستقام العام المقبل 2026، على أن تقام النهائيات في النصف الأول من عام 2027.

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منتخب مواليد 2007 منتخب مصر مواليد 2007 وائل رياض كاس الامم الافريقية للشباب شريف عبد الفضيل

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