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كشف وزير تركي مؤخرا عن تورط أشخاصٍ قاموا بإشعال النيران في عددٍ من مناطق البلاد، حيث تم احتجاز العشرات منذ بداية شهر يونيو الماضي.

تركيا تعتقل 168 شخصا تسببوا في إشعال حرائق الغابات

وتشهد تركيا حرائق الغابات صيفا من جراء تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، عن اعتقال 168 شخصًا في جميع أنحاء تركيا على خلفية تورطهم بإشعال النيران في الغابات، مشيرًا إلى اعتقال 39 منهم مؤخرًا، وصدور أوامر قضائية بحق 64 متّهمًا آخرين، في إطار التحقيقات المتعلقة بحرائق الغابات.

وتحاول فرق الإطفاء التركية السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في عدة مناطق، أبرزها مدينتا بورصة وكارابوك، حيث لا تزال النيران تلتهم مساحات من الغطاء النباتي، وفق ما أوردت وسائل إعلامٍ تركية.

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