الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية: مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة بجميع المحافظات

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية ومنافذ البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان رسمي، فقد وصل عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة إلى 39 سلسلة تجارية بإجمالي 2228 منفذ بيع، إضافة إلى 4 معارض رئيسية بمختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

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كما تواصل وزارة الداخلية توفير السلع من خلال 1150 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة "أمان"، بالإضافة إلى قوافل سيارات متنقلة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية لتسهيل الوصول إلى السلع المدعمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة أماكن تواجد المنافذ والسرادقات المشاركة عبر الموقع الرسمي لها: 

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم الدعم المجتمعي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

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