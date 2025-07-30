الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

ضبط وإحضار سائق شاحنة اصطدم بعدد من السيارات بالقاهرة الجديدة

شاحنة اصطدمت بعدد
شاحنة اصطدمت بعدد من السيارات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بضبط وإحضار سائق شاحنة في حادث تصادم  بشارع الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، حيث اصطدم بعدد من السيارات ما أدى إلى تحطيمها.

ويظهر مقطع الفيديو تحطم عدد من السيارات في شارع الجامعة الأمريكية، جراء صدمها بـ سيارة نقل ثقيل "شاحنة"، وهروب سائق الشاحنة فور وقوع الحادث.

 

وأكد شهود العيان أن سائق الشاحنة كان يقود سيارته لكنه لم يتمكن من وقف شاحنته، التي اصطدمت بالسيارات، وأدت إلى تحطيمها.

 

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة والمباحث العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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