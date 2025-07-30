الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

زحام مروري
زحام مروري

شهدت المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى صباح اليوم الأربعاء، انتظامًا في حركة السيارات، وسط انتشار مكثف لرجال المرور، خاصة على الطرق السريعة ومحاور الربط بين القاهرة والجيزة.

 

حالة المرور اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

وسُجلت كثافات مرورية متوسطة في بعض المناطق الحيوية مثل محور 26 يوليو للمتجه من أكتوبر نحو المهندسين، والطريق الدائري أعلى البساتين ومنطقة المنيب، كما تم الدفع بخدمات مرورية إضافية لتسيير الحركة.

كما رصدت المتابعة الميدانية، كثافات مرورية متحركة بمحاور أكتوبر وشوارع وسط البلد ورمسيس وكوبرى الجلاء وكوبري 15 مايو وامتداد كورنيش النيل.

وفي الإسكندرية، استقرت الحالة المرورية على الكورنيش ومحور المحمودية، مع متابعة لحظية لأي كثافات طارئة أو أعطال.

 

وفي إطار توجيهات اللواء وزير الداخلية بتكثيف التواجد المروري وضبط المخالفات وتعزيز السيولة على المحاور الحيوية، واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ خطتها اليومية لمتابعة حالة الطرق وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات.
 

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استمرار الحملات المرورية

بالتوازي، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لرصد المخالفات، حيث تم خلال 24 ساعة تحرير آلاف المخالفات المرورية المتنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ، وتجاوز السرعات المقررة، فضلًا عن ضبط عدد من السائقين تحت تأثير المواد المخدرة بعد إخضاعهم للفحص.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها اليومية لضبط الحالة المرورية، وتحقيق الانضباط على الطرق، والحفاظ على سلامة المواطنين.

 

 

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