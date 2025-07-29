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حوادث

ضبط عاطلين ألقيا مياه صرف صحي في ترعة بالشرقية

ضبط عاطلين ألقيا
ضبط عاطلين ألقيا مياه صرف صحي بترعة بالشرقية، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام قائدي جرارين مزودين بفنطاس بتفريغ حمولة من "مياه الصرف الصحي" داخل إحدى الترع بمحافظة الشرقية، في واقعة أثارت استياءً واسعًا.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الجرارين المستخدمين في الواقعة، وتبين أنهما بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائديهما، وتبين أنهما (عاطلان – لا يحملان رخص قيادة – مقيمان بمحافظة الشرقية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

 

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تم التحفظ على الجرارين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
 

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