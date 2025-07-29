ضبط ٥ متهمين بالإسكندرية بتهمة دهس شاب بمنطقة القبارى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من القبض علي 5 متهمين في واقعة دهس شاب أسفل عجلات سيارة في منطقة القباري، وتم تحرير محضر بالواقعة.

البداية عندما ورد بلاغ إلى مديرية أمن الإسكندرية يفيد دهس متهم يقود سيارة وآخرين شاب بمنطقة القباري التابعة لقسم شرطة مينا البصل.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل ترافقهم سيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام 5 متهمين بينهم شقيقين بدهس شاب في الطريق العام بسيارة.

وأسفر الحادث عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي متأثرا بإصابته التي أودت بحياته، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وقام المتهمين بدهس المجني عليه وفروا هاربين وتمكن ضباط القسم من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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