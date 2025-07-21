الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية نوعية بـ5 مسيرات ضد أهداف في فلسطين المحتلة

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليوم الإثنين، إن سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية بـ5 مسيرات ضد أهداف في فلسطين المحتلة.

وأضاف الناطق العسكري باسم أنصار الله: "هاجمنا بـ5 مسيرات 5 أهداف منها مطارا اللد ورامون وميناء أم الرشراش.. عملياتنا لإسناد الشعب الفلسطيني لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة".

 

الحوثيون سيدفعون ثمنًا باهظًا بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال هاجم أهدافا للحوثيين في الحديدة باليمن. 

وأضاف وزير جيش الاحتلال: “مصير اليمن هو مصير إيران. سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل”. 

 

إطلاق الصواريخ على إسرائيل واعتراض السفن الإسرائيلية

ويواصل الحوثيون باليمن إطلاق الصواريخ على إسرائيل واعتراض السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بسبب حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة والحصار الخانق للقطاع والذي تسبب في حدوث مجاعة ووفاة عشرات الأطفال جوعًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوثيين فلسطين المحتلة فلسطين العدوان على غزة الحوثيون

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: الضربة ضد الحوثيين نُفذت بمسيّرات

وزير جيش الاحتلال: الحوثيون سيدفعون ثمنًا باهظًا بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل

الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مزدوجة على هدفين في إسرائيل بالنقب وميناء أم الرشراش

"أمبري" تؤكد غرق سفينة هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، الموعد والرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

نتيجة الثانوية العامة 2025، ننشر نسبة النجاح بالعام الماضي

نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها عبر موقع فيتو

تعيين الأقارب بالمحسوبية، تقرير يكشف مخالفات صارخة في شركة التعاون للبترول

حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية عاجلة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بالزيادة في التدين والالتزام بالعبادات

ماذا قال عيسى عليه السلام في المهد ليبرئ أمه مريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads