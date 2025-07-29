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خارج الحدود

الأمم المتحدة: نحن بحاجة إلى وقف الحرب في غزة لإدخال المساعدات لا لـ هدن مؤقتة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء:سنتعاون مع حكومة الاحتلال  الإسرائيلية بحسن نية في ما يخص مساعدات غزة.

الأمم المتحدة: الهدن المؤقتة غير كافية لإدخال المساعدات لغزة

وأضاف أن بعض المساعدات دخلت غزة لكننا بحاجة إلى تسريع دخول المزيد مشيرا إلى أن الهدن المؤقتة غير كافية لإدخال المساعدات إلى سكان غزة فنحن بحاجة لوقف الحرب.

وفي السياق ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن "الكابوس الذي يمر به قطاع غزة يجب أن ينتهي فورًا"، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع منذ أشهر.

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المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة

وفي تصريحاته، شدد جوتيريش على أن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يزال "قطرات في بحر"، مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة إلى السماح بدخول الغذاء والماء والدواء والوقود بشكل آمن ودون أي عراقيل أو تأخير.

 

غزة تقف على حافة المجاعة

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "إن إخطار التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر مؤخرًا يؤكد ما كنا نخشاه منذ فترة طويلة، وهو أن غزة تقف على حافة المجاعة". ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لتفادي انهيار شامل للوضع الإنساني.

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الأمم المتحدة غزة المساعدات لغزة

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