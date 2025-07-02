الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

بالصواريخ والمسيرات، الحوثيون يتبنون 4 هجمات ضد إسرائيل

الناطق العسكري للحوثيين
الناطق العسكري للحوثيين يحيى سريع، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن أربع هجمات استهدفت مدنًا إسرائيلية ومطار بن جوريون، وذلك باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وذكر الناطق العسكري للحوثيين، يحيى سريع، مساء الثلاثاء، أن جماعة الحوثي نفذت "عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2"، في إشارة إلى صاروخ "طوفان" بعيد المدى.

وأكد الحوثيون أن الهجوم حقق هدفه "بنجاح، وتسبب في هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".

وأشار الحوثيون إلى أنهم نفذوا "ثلاث عمليات عسكرية بالطائرات المسيَّرة استهدفت ثلاثة أهداف حساسة في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون، وتم تفعيل تنبيهات في مناطق وسط البلاد.

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