موعد إعلان قائمة منتخب مصر الثاني لـ معسكر سبتمبر

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، الذي يجرى تكوينه لتمثيل كرة القدم المصرية في بطولة كأس العرب 2025 بقطر، عن الموعد الأقرب لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، المقرر انطلاقه في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

وأكد المصدر، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، يعلن أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق عقب انتهاء مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تختتم مبارياتها يوم 26 أغسطس بلقاء الزمالك وفاركو.

الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

طولان يجتمع بمعاونيه الأسبوع المقبل

يعقد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، اجتماعا مع جهازه المعاون الأسبوع المقبل، بمقر اتحاد الكرة بالسادس من أكتوبر، من أجل مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المقرر انطلاقه خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب بقطر المحدد لها شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يشهد الاجتماع تحديد كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر منتخب مصر الثاني ، من حيث حسم هوية طرف المباراتين الوديتين للفريق، المقرر أن يخوضهما خلال معسكر سبتمبر، كما يشهد الاجتماع تحديد مكان المعسكر وملاعب التدريب، وتحديد عدد اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر سبتمبر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني الذي جرى تكوينه للمشاركة في كأس العرب بقطر من حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن الصقر فى منصب مدير المنتخب، إلى جانب تعيين كل من ممدوح محمدي ومحمد نور في منصب المدربين العامين، فيما يتولى الكابتن عصام الحضري مهمة مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ مديرا إداريا.

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