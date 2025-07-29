الثلاثاء 29 يوليو 2025
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رياضة

حلمي طولان يجتمع بمعاونيه الأسبوع المقبل لمناقشة ترتيبات معسكر منتخب مصر الثاني

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

يعقد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، اجتماعا مع جهازه المعاون الأسبوع المقبل، بمقر اتحاد الكرة بالسادس من أكتوبر، من أجل مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المقرر انطلاقه خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب بقطر المحدد لها شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يشهد الاجتماع تحديد كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر منتخب مصر الثاني، من حيث حسم هوية طرف المباراتين الوديتين للفريق، المقرر أن يخوضهما خلال معسكر سبتمبر، كما يشهد الاجتماع تحديد مكان المعسكر وملاعب التدريب، وتحديد عدد اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر سبتمبر.

حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو
حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني الذي جرى تكوينه للمشاركة في كأس العرب بقطر من حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن الصقر فى منصب مدير المنتخب، إلى جانب تعيين كل من ممدوح محمدي ومحمد نور في منصب المدربين العامين، فيما يتولى الكابتن عصام الحضري مهمة مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ مديرا إداريا.

 

مجموعة مصر في كأس العرب

وأوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخب مصر الوطني في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات إلى جانب الفائز في مباراة التصفيات من منتخبي الكويت وموريتانيا.

بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون هناك مباريات تأهيلية يومي 25 و26 من شهر نوفمبر.

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