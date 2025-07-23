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رياضة

منتخب مصر الثاني يبحث عن بدائل بعد إلغاء وديتي سوريا

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

بدأ مسئولو منتخب مصر الثاني الذي يقوده حلمي طولان، البحث عن مباريات ودية دولية بديلة، بعد قرار اتحاد الكرة بالإعتذار عن مواجهتي منتخب سوريا الوديتين، الذي كان محددا لهما الأجندة الدولية بشهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر، أن تجمع سبتمبر المقبل سيكون الأول لمنتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان، استعدادا لتمثيل مصر في بطولة كأس العرب في الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر المقبل في قطر

ارتباك داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

وجاء قرار اتحاد الكرة بالاعتذار عن مواجهتي سوريا الوديتين، ليتسبب في صدمة وارتباك شديدين للجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لاسيما أن المدير الفني كان يعول كثيرا على تجمع سبتمبر من أجل وضع يده على الهيكل الأساسي للفريق الذي سيعتمد عليه في كأس العرب، إلى جانب خلق حالة من الانسجام والتفاهم بين لاعبي الفريق قبل انطلاق كأس العرب

ثلاث تجمعات فقط لمنتخب مصر قبل كأس العرب

زاد من حالة القلق لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، أن بطولة كأس العرب، سيسبقها ثلاث تجمعات دولية فقط في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وفي حال لم يخض الفريق مباريات ودية في شهر سبتمبر، فلن يتبقى أمامه فرصه بعدها إلا في تجمعي أكتوبر ونوفمبر، وهي بالطبع لن تكون كافية لتجهيز الفريق فنيا وجماعيا لبطولة كأس العرب

جدير بالذكر أن هناك أزمة حقيقية يمر بها منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، الذي يستعد لكأس العالم بتشيلي في سبتمبر المقبل، ومنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان الذي يستعد لكأس العرب بقطر، وهو ما تسبب في حالة ارتباك شديد وقلق داخل الجهاز الفني للفريقين 

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