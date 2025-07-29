إعلام عبري: إسرائيل غير قادرة على وقف الاعترافات بالدولة الفلسطينية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي أن إسرائيل غير قادرة على وقف سيل الاعترافات بالدولة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن المملكة المتحدة سوف تعترف بـ دولة فلسطين فى سبتمبر المقبل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية سبتمبر المقبل

وقال ستارمر، فى كلمة له مساء اليوم، سنعترف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: اتخذنا إجراء الاعتراف بدولة فلسطينية لحماية حل الدولتين، ودعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا.

واستطرد كير ستارمر: علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا.

الغضب الشعبى يدفع بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلت عن مسئولين حكوميين كبيرين، يوم الاثنين الماضى، أن بريطانيا تدرس بشكل أكثر نشاطًا الاعتراف بدولة فلسطينية، في تحول لافت تقوده مشاعر الغضب الشعبي من صور الأطفال الجائعين في غزة، إلى جانب ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر من داخل حزب العمال الذي ينتمي إليه.

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