أول تعليق من إسرائيل على اعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ترفض بيان رئيس وزراء بريطانيا بشأن اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وزعمت الخارجية الإسرائيلية، أن تغيير موقف بريطانيا في هذا الوقت عقب خطوة فرنسا والضغوط الداخلية يشكل مكافأة لحماس.

وادعت الخارجية الإسرائيلية، أن التصريحات البريطانية تضر بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن المملكة المتحدة سوف تعترف بـ دولة فلسطين فى سبتمبر المقبل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية سبتمبر المقبل

وقال ستارمر، فى كلمة له مساء اليوم، سنعترف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: اتخذنا إجراء الاعتراف بدولة فلسطينية لحماية حل الدولتين، ودعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا.

واستطرد كير ستارمر: علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.