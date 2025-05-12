الكشف على 1640 مواطنًا خلال قافلة طبية بنزلة باقور في أسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بأن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بقرية نزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج، يومي 10 و11 مايو 2025، قد نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية متكاملة لـ 1640 مواطنًا، وذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية تشمل 9 عيادات تخصصية في مختلف المجالات الطبية

وأوضح محافظ أسيوط أن القافلة شملت 9 عيادات تخصصية في مختلف المجالات الطبية، أبرزها الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والأسنان، وقد وفرت الكشف والعلاج المجاني للأهالي، إلى جانب تنفيذ 14 محاضرة للتثقيف الصحي، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة دون أي مقابل، وهو ما يعكس التكامل الحقيقي في تقديم الخدمة الصحية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القافلة شهدت تواجدًا كاملًا لجميع المبادرات الرئاسية الصحية، بما يعزز من تكامل الخدمات المقدمة ويحقق أقصى استفادة للأهالي حيث تم إجراء العديد من الفحوصات الطبية الدقيقة مجانًا، والتي تضمنت 167 فحصًا معمليًا (دم وطفليات) و243 حالة كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر و67 فحص موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية وخلع أسنان لـ28 حالة.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر أن بجهود مديرية الصحة والسكان بأسيوط، التي تقوم بدور محوري في تنفيذ القوافل الطبية وفق خطة متكاملة، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الذي لا يدخر جهدًا في متابعة تلك الفعاليات ميدانيًا والتأكد من كفاءتها، وبالتنسيق مع الدكتورة مروة حسانين، منسق عام القوافل الطبية، التي تبذل جهودًا كبيرة في الإعداد والتنظيم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لجميع الفرق الطبية والإدارية المشاركة في تنظيم القافلة، مؤكدًا استمرار التعاون بين كافة أجهزة المحافظة والجهات المعنية لضمان وصول الخدمات الصحية لكل مواطن.

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