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رياضة

منافسة قوية بين دونجا وأحمد ربيع على قيادة وسط الزمالك

نبيل عماد دونجا
نبيل عماد دونجا

يشهد نادي الزمالك منافسة قوية بين نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض وأحمد ربيع الوافد الجديدة للقلعة البيضاء. 

وأنهى الزمالك صفقة انضمام أحمد ربيع لصفوف الأبيض قادما من البنك الأهلي. 

منافسة قوية بين دونجا وأحمد ربيع 

ويلعب أحمد ربيع كلاعب وسط ارتكاز وهو نفس مركز نبيل عماد دونجا ولذلك من المتوقع أن يكون هناك منافسة قوية بين الثنائي في الموسم الجديد. 

كما أن نبيل عماد دونجا تراجع مستواه نسبيا في العام الماضي، ليقرر الأبيض ضم أحمد ربيع. 

أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي 

ويبلغ أحمد ربيع من العمر 23 عاما، حيث أنه من مواليد 2003، ويلعب في مركز الوسط الدفاعي. 

وخاض ربيع 4 مباريات مع البنك الأهلي في الموسم الحالي بواقع 304 دقائق لم يسجل أو يصنع وتلقى بطاقة صفراء. 

وفي الموسم الماضي شارك اللاعب في 11 مباراة بجميع البطولات بواقع 433 دقيقة فقط ولم يسجل أو يصنع أيضا. 

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية خفيفة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

مران الزمالك اليوم 

وتولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة، لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للمرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

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