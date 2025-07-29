صلاح مصدق يشارك في مران الزمالك بعد تعافيه من الإصابة

شارك المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

صلاح مصدق مدافع الزمالك

وكان اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن شد عضلي خفيف، خلال معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في العاصمة الإدارية.

وبعد ذلك واصل اللاعب خوض برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش المران، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تدريبات بدنية خفيفة في مران الزمالك تحت إشراف مدرب الأحمال

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية خفيفة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

مران الزمالك اليوم

وتولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة، لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للمرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

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