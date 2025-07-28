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رياضة

تدريبات تأهيلية لصلاح مصدق وبنتايج في مران الزمالك

محمود بنتايج
محمود بنتايج

خاض محمود بنتايك وصلاح الدين مصدق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للثنائي لتجهيزهما بالشكل الأمثل، بعد  الإصابة التي تعرضا لها في معسكر الفريق الأخير وكانت عبارة عن شد عضلي خفيف.

وأدى بنتايك ومصدق مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بجانب الركض حول الملعب في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تفاصيل مران الزمالك 

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية متنوعة باستخدام أدوات الجيمانيزيوم المخصصة التي تم اصطحابها إلى ملعب المران تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من الراحة عقب انتهاء المعسكر الأخير.
وكان الزمالك حصل على راحة سلبية أمس الأحد بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية.

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