الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات موقف الزمالك وأحمد عبدالقادر

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

يتابع نادي الزمالك موقف أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي، تحسبًا لفسخ عقده مع ناديه. 

ويسعى الزمالك لضم اللاعب حال رحيله عن القلعة الحمراء، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في تدعيم الخط الهجومي بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

معالي 

أعرب المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء قادمًا من نادي اتحاد طنجة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي:" لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك، وشرف لي اللعب للقلعة البيضاء".

وشدد عبد الحميد معالي على أنه سعيد بالأجواء داخل نادي الزمالك وبحالة الترحاب والحب التي وجدها من الجميع داخل النادي سواء لاعبين أو جهاز فني.

وأكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده مع النادي من أجل الظهور بأفضل مستوى، موضحًا أنه يطمح في تحقيق كافة البطولات التي سيشارك فيها مع الفريق الأبيض".

واختتم عبد الحميد معالي تصريحاته قائلًا:" أعلم أن جماهير الزمالك كبيرة في مصر وأفريقيا والعالم العربي، وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق كي أكون عند حسن ظنهم بي ولمساعدة زملائي في حصد البطولات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إتحاد طنجة المغربي الانتقالات الصيفية الحالية فترة الانتقالات الصيفية الحالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نادي الزمالك لانتقالات الصيفية الحالية

مواد متعلقة

الزمالك يشكر الرئيس السيسي على موقفه الإنساني تجاه حسن شحاتة

الأكثر قراءة

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

وزير الأوقاف السابق: لا يزايد على مواقف مصر تجاه فلسطين إلا خائن

خدمات

المزيد

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر اليورو في 5 بنوك مصرية اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads