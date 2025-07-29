الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

القبض على سائق توك توك بتهمة سب سائق سيارة إسعاف بالقاهرة

ضبط سائق توك توك
ضبط سائق توك توك تعدى بالسب على سائق سيارة إسعاف بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله سائق مركبة "توك توك" أثناء تعديه بالسب على أحد سائقي سيارات الإسعاف بدائرة قسم شرطة الساحل.

و بالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط قائد "التوك توك"، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وله معلومات جنائية. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة المشار إليها نتيجة خلافات على أولوية المرور.

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تم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
 

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