ضبط سائق ميكروباص حاول الاعتداء على مهندس بمفك في حدائق أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة ميكروباص "أجرة"، قام بالسير عكس الاتجاه واصطدم بسيارته، ثم حاول التعدي عليه باستخدام مفك، وذلك بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعقب الفحص، تبين أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من المواطن القائم على النشر (مهندس – مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة)، يفيد بتضرره من قائد الميكروباص محل الواقعة لنفس الأسباب الواردة بالمقطع.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة، وقائدها (سائق – مقيم بمدينة السادس من أكتوبر)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة (مفك).

جرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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