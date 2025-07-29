صوامع الشرقية تستقبل 603 أطنان و417 كيلو قمح منذ بداية الموسم

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه تم توريد 603 أطنان و417 كيلو قمح محلي، وإنه من شروط أماكن التخزين للقمح المحلى المورد ان يتم الاستلام بالصوامع المعدنية والأسمنتية -الحقلية والبناكروالهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تتم معاينتها من مديرية التموين المختصة

معاينة الشون للتأكد من مطابقتها للاشتراطات

وكذلك اللجان المشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون وهم (مديرية التموين المختصة - وزارة التموين - هيئة سلامة الغذاء - الهيئة العامة للسلع التموينية - الجهات المسوقة التابعة لها الشونة ) وإرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية (طن/ قمح ) وذلك قبل بدء موسم التوريد وذلك لاعتمادها من اللجنة العليا لاستلام الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥

المهندس عماد محمد جنجن

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة (حقول فردية) 56 حقلا وأراضي جديدة(حقول فردية) 7حقول بمساحة واحد فدان، بالاضافة الى حقول ارشادية بالمزارع السمكية بواقع 15 حوضا سمكيا بمساحة 410 فدادين، وأراض ملحية عبارة عن 8 حقول فردية

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٥م، موضحًا أن ما تم توريده بالأمس بلغ ٦٦طنا و٦٤٠ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٦٠٣٤١٧ طن و٦٥١ كيلو جرام من الأقماح المحلية.

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