الثلاثاء 29 يوليو 2025
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محافظات

تحصين 298 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

بيطرى الشرقية
بيطرى الشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي  مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه قامت المديرية عن طريق  (١٨٠) لجنة بتحصين (٢٩٨ ألفا و١١٢) رأس ماشية مابين تحصين (١٥٠ ألفا و٤١) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعي، وكذلك تم  تحصين (١٤٨ ألفا و٧١) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل (٣٦١١) رأس ماشية خلال الأسبوع الثانى من إنطلاق الحملة،، وذلك في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٢ يوليو ٢٠٢٥.

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التحصين ضد مرض حمى الوادى المتصدع 

زيارات ميدانية للقرى بجميع المراكز 

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٩٨٧) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة. 

اللجان انتقلت للمربيين بأماكنهم 

 وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين  باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها

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المهندس حازم الاشمونى 

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيواني. 

 

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية الحملة القومية الثانية التحصين ضد الحمى القلاعية حمى الوآدي المتصدع بدأ اعمالها فى 12يوليوالحالى

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