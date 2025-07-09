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أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق: التوعية بخطر العدو الصهيوني لا تقل أهمية عن تصحيح المفاهيم الدينية

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن التوعية بالمخاطر المحيطة بالأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها مطامع ومخططات العدو الصهيوني، لا تقل أهمية ولا نبلًا عن التوعية بصحيح الدين، بل تمثل جزءًا أصيلًا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حماية الأوطان والدفاع عنها.

محمد مختار جمعة: التوعية بخطر العدو الصهيوني لا تقل أهمية عن تصحيح المفاهيم الدينية

وقال “جمعة” في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن عدم إدراك خطورة العدو الصهيوني ومطامعه في المنطقة يمثل تهديدًا مباشرًا للجميع، محذرًا من مغبة التهاون في توحيد الصفوف لمواجهة هذا العدو، مضيفًا: "ما لم نتنبه لخطر ومطامع العدو الصهيوني ونوحد صفنا في مواجهته، لن يكون أحد منا بعيدًا عن الخطر".

ودعا وزير الأوقاف السابق، في ختام منشوره، أن يرفع الله الغمة عن الأمة العربية والإسلامية، وأن يُنير بصائر أبنائها لتدرك حجم التحديات والمخاطر المحدقة بها.

وزير الأوقاف السابق يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى 

وفي سياق متصل، أدان الدكتور محمد مختار جمعة بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وما وصفه بالإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل "وصمة في جبين الإنسانية".

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