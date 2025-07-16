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دين ودنيا

وزير الأوقاف السابق: نحتاج إلى فهم صحيح لديننا ومقاصده وأولوياته

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إلى ضرورة إدراك المقاصد الحقيقية للدين الإسلامي وأولوياته، مؤكدًا أن حسن الفهم يمثل أساسًا لمواجهة التحديات التي تمر بها الأمة.

وزير الأوقاف السابق: نحتاج فهما صحيحا لديننا مقاصده وأولوياته

وقال جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتاج فهما صحيحا لديننا مقاصده وأولوياته، ففي الوقت الذي يقصف فيه العدو القصر الرئاسي بدمشق، هناك من يشغل نفسه بقص الشوارب لا بمواجهة العدو. اللهم ارزقنا حسن الفهم لديننا".

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن الانشغال بالقضايا الهامشية يضعف من قدرة الأمة على مواجهة المخاطر الكبرى، داعيًا الجميع إلى التحلي بالوعي وتحقيق الأولويات التي تضمن وحدة الصف ومواجهة التحديات.

 

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