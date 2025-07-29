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أخبار مصر

الصحة: تجهيز وحدات لعلاج السكتة الدماغية في 20 مستشفى

اجتماع د.خالد عبدالغفار،
اجتماع د.خالد عبدالغفار، فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدى الشركات، بهدف تعزيز التعاون لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، خاصة في التعامل مع السكتات الدماغية، ضمن جهود الوزارة لتقليل معدلات الوفاة والإعاقة الناتجة عن هذه الحالات.

وقّع المذكرة الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد محمد أبو الفرج سليمان.

تطوير الشبكة القومية للسكتات الدماغية

وأكد الوزير أن المذكرة تمثل خطوة رئيسية لتطوير الشبكة القومية للسكتات الدماغية، من خلال تحسين البنية التحتية، تأهيل الكوادر الطبية، وتوحيد بروتوكولات التدخل السريع وفق المعايير العالمية.

 

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إطلاق حملات توعية بأعراض السكتة الدماغية وأهمية التدخل العاجل

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المذكرة تشمل تطبيق مبادرة "Angels" العالمية لتجهيز وحدات السكتة الدماغية في 20 مستشفى تابع للوزارة في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، وإطلاق حملات توعية بأعراض السكتة الدماغية وأهمية التدخل العاجل، كما تنص على تسجيل بيانات الحالات عبر منصة "resq.org" لتقييم الأداء وتحسين الخدمة، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي من الشركة دون أعباء مالية على الدولة.

حضر التوقيع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني.

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