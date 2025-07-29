سيدات المقاولون العرب يواصلن استعداداتهن لمنافسات الدوري الممتاز

الكرة النسائية، يواصل فريق كرة القدم النسائية بنادي المقاولون العرب في تحضيراته المكثفة لمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2026/2025.

و يجري فريق سيدات المقاولون تدريبات شاملة تهدف إلى تعزيز القوة واللياقة البدنية للاعبات.

وتركز التدريبات على تحسين الأداء البدني وزيادة القدرة على التحمل، تحت إشراف الجهاز فني.

وأبدت اللاعبات حماسًا ملحوظًا واستعدادًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديهن خلال الموسم الجديد.

وسيبدأ المقاولون أولي منافسات الدوري الممتاز يوم الجمعة 22 أغسطس بمواجهة فريق وادي دجلة خارج ملعبه

ويسعى الفريق إلى تحقيق انطلاقه قوية تعكس جهودهم واستعداداتهم المكثفة التي خاضها خلال فترة إلاعداد.

وتستعرض فيما يلي جدول مباريات المقاولون العرب في المرحلة الأولى بالمسابقة على أن تقام تلك المباريات على ملعب الفريق المذكور أولا:

الجولة 1.. وادي دجلة × المقاولون العرب

الجولة 2.. المقاولون العرب × الزمالك

الجولة 3.. مودرن سبورت × المقاولون العرب

الجولة 4.. المقاولون العرب × المصري

الجولة 5.. الجونه × المقاولون العرب

الجولة 6.. المقاولون العرب × الأهلي

الجولة 7.. SAK × المقاولون العرب

الجولة 8.. المقاولون العرب × الطيران

الجولة 9.. انبي × المقاولون العرب

الجولة 10.. المقاولون العرب × اتحاد بسيون

الجولة 11.. اف سي مسار × المقاولون العرب

الجولة 12.. المقاولون العرب × بالم هيلز

الجولة 13.. المقاولون العرب × باي

الجولة 14.. بيراميدز × المقاولون العرب

الجولة 15.. المقاولون العرب × رع للألعاب

الجولة 16.. البنك الأهلي × المقاولون العرب

الجولة 17.. زد اف سي × المقاولون العرب

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