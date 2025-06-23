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رياضة

تشكيل قطاع الكرة النسائية بنادي المقاولون للموسم 2025 - 2026

مجدي مصطفي
مجدي مصطفي

أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، عن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025 - 2026. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، مع يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، حيث قدم عرضًا شاملًا للتشكيل المقترح.

تم مناقشة التشكيل، واعتماده  متضمنا كفاءات جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفريق ودعم الكرة النسائية في النادي.

يضم التشكيل

المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون.

الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين.

الكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية 

تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول سيدات

هبة رزق                   مديرا فنيا 
محمد عادل              مدربا عاما
عمر شكر                  مدرب حراس مرمى 
ماجد محمود              محلل اداء
ميرنا محمد                أخصائي إصابات ملاعب 
احمد صفا                 مديرا إداريا       
 

تشكيل الجهاز الفني لفريق الآنسات مواليد 2007

عفاف عزت عبد العزيز                مديرا فنيا
ماريا عماد لطيف ابراهيم            مدربا
أحمد علي حسن                        مدرب حراس
احلام احمد  كمال                      اخصائي إصابات ملاعب
سميح عبد الرحمن عبد الغفار       إداريا
 

تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2009

نورهان محمد إبراهيم             مديرا فنيا
ايمان السيد عبدالمنعم             مدربا
محمد يحيي احمد                   مدرب حراس
ميران محمود محمد                اخصائي إصابات ملاعب 
ايه ايمن ابراهيم                     إداريا

تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2013

ضحي مصطفى مسعود     مديرا فنيا
ايمان السيد عبدالمنعم        مدربا
محمد يحيي أحمد             مدرب حراس
ميران محمود محمد          اخصائي إصابات ملاعب
دينا حمدي سليمان             إداريا

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نادي المقاولون الكرة النسائية محمد عادل فتحي يسري عبد الغني مجدي مصطفي جهاز الكرة النسائية

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