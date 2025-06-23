تشكيل قطاع الكرة النسائية بنادي المقاولون للموسم 2025 - 2026

أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، عن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025 - 2026. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، مع يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، حيث قدم عرضًا شاملًا للتشكيل المقترح.

تم مناقشة التشكيل، واعتماده متضمنا كفاءات جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفريق ودعم الكرة النسائية في النادي.

يضم التشكيل

المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون.

الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين.

الكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية

تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول سيدات

هبة رزق مديرا فنيا

محمد عادل مدربا عاما

عمر شكر مدرب حراس مرمى

ماجد محمود محلل اداء

ميرنا محمد أخصائي إصابات ملاعب

احمد صفا مديرا إداريا



تشكيل الجهاز الفني لفريق الآنسات مواليد 2007

عفاف عزت عبد العزيز مديرا فنيا

ماريا عماد لطيف ابراهيم مدربا

أحمد علي حسن مدرب حراس

احلام احمد كمال اخصائي إصابات ملاعب

سميح عبد الرحمن عبد الغفار إداريا



تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2009

نورهان محمد إبراهيم مديرا فنيا

ايمان السيد عبدالمنعم مدربا

محمد يحيي احمد مدرب حراس

ميران محمود محمد اخصائي إصابات ملاعب

ايه ايمن ابراهيم إداريا

تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئات مواليد 2013

ضحي مصطفى مسعود مديرا فنيا

ايمان السيد عبدالمنعم مدربا

محمد يحيي أحمد مدرب حراس

ميران محمود محمد اخصائي إصابات ملاعب

دينا حمدي سليمان إداريا

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