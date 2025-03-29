سيدات الأهلي يفزن على المقاولون العرب بخماسية في الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، على نظيره المقاولون العرب بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: نادين محمد وجنى محمود وحبيبة عمر ومنة طارق وأشرقت عادل وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مها الدمرداش وسارة كرد وهنا عثمان ونور إدريس وحبيبة عصام وثريا أشرف وسيرين غطاس ومريم عفيفي وشارتي روبن.

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