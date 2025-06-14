انطلاق اختبارات الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب بالمجان (صور)

بدأت اليوم اختبارات الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب للموسم الرياضي الجديد، حيث شهدت الفعالية تنظيمًا رائعًا لاستقبال اللاعبات، وتم تقسيم المشاركات إلى لجان متعددة تضم مدربين، ومدرب حراس مرمى، وأخصائي إصابات ملاعب، وإداريين.

وتتضمن اختبارات الكرة النسائية اختبارًا مدته 20 دقيقة مقسمة على شوطين، حيث تهدف إلى اختيار أفضل المواهب من بين المشاركات.

وتستمر اختبارات المقاولون للكرة النسائية يوميًا بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وتشمل جميع الفئات العمرية، وذلك على ملعب الأعضاء بالنادي.

مواعيد اختبارات الكرة النسائية بنادي المقاولون

-أيام ( السبت/ الإثنين/ الأربعاء )

- مواليد (2016/2015/2014/2013/2012)

-أيام ( الأحد/ الثلاثاء/ الخميس )

مواليد (2006/2007/2008/2009/2010/2011 وحتى الفريق الأول)

تقام الاختبارات مجانية بدون أي رسوم بملعب نادي المقاولون العرب، طريق النصر، الجبل الأخضر، مدينة نصر.

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