تعادل سيدات المقاولون العرب مع زد في الدوري الممتاز

الكرة النسائية، تعادل فريق سيدات المقاولون العرب لكرة القدم مع فريق زد في مباراة قوية أُقيمت على ملعب زد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سجلت هدف التعادل للمقاولون اللاعبة حبيبة شاكر في الدقيقة 47 من الشوط الأول.



يقوده جهاز المقاولون هبة رزق مدير فني، ومحمد زيادة مدرب عام، وعمر شكر مدرب حراس المرمى، وأحمد صفا مدير إداري، الدكتورة رهف أخصائي إصابات ملاعب تحت قيادة يسري عبد الغني، ومجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية.

علي صعيد آخر وقع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بروتوكول تعاون مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بحضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وايناس مظهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

تطوير الكرة النسائية



يهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين من أجل تطوير الكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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