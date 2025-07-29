إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من صوامع قصر الباسل باتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الغربي

كان الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، علي طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من صوامع قصر الباسل، باتجاه أسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة علي السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب 11 شخصا كانوا يستقلون السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة.

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولى التحقيق.

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